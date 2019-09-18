السعودية | ترقب لحفل BTS الكورية بالرياض.. وإقبال واسع على التذاكر

شكرا لقرائتكم ترقب لحفل BTS الكورية بالرياض.. وإقبال واسع على التذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب جمهور العاصمة السعودية الرياض الحفل الأكبر لفرقة BTS الكورية، في الوقت الذي شهدت التذاكر إقبالاً واسعاً من اللحظات الأولى لطرحها.

وكشف الرئيس العام للهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الانتظار لتذاكر الحفلة تجاوز الـ200 ألف شخص، في إشارة إلى حجم الإقبال على التذاكر في الموقع.

وتحيي BTS لموسيقى البوب الكورية حفلها الأول في السعودية الجمعة 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وBTS هي فرقة غنائية كورية تتكون من 7 شباب تتنوع مواهبهم بين الرقص والغناء، استطاعت أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية على الرغم من صعوبة هذا الأمر، خصوصاً لفرقة ذي ثقافة آسيوية، مما جعل جماهيريتهم تنتشر في العالم وفي المملكة بشكل خاص.

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وسيمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان "Love Yourself.. Speak Yourself"، وقد سجلت "BTS" نجاحاً ملفتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة "أنغامي"، التي تعد أكبر خدمة للبث الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما دخلت BTS التاريخ، بعد أن أصبحت أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز "غرامي".

وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات الفرقة المركز الأول في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم، وبدأت جولة الحفلات العالمية التي تم بيع جميع تذاكرها بالكامل، وانفردت بصورة على صفحة غلاف مجلة "تايم" الأميركية، وأنتجت فيلماً سينمائياً سجل أعلى الإيرادات وحمل عنوان "بيرن ذا ستيج.. ذا موفي".

يذكر أن المعلومات الخاصة بشراء تذاكر الحفل العالمي قد طرحت منذ يومين وتبدأ الأسعار من 900 ريال لفئة كبار الشخصيات وتتدرج تحتها خمس فئات تتفاوت أسعارها حسب كل فئة: ففئة 1 قيمة تذاكرها 800 ريال، وفئة 2 تبلغ قيمتها 700 ريال، وفئة 3 من 600-500 ريال ، وفئة 4 من 400-350 ريال، وفئة 5 من 300-200 ريال.