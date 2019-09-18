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اقتحمت سيارةٌ، الردهةَ الرئيسية لمبنى "ترامب بلازا" في نيويورك، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب؛ مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخريْن بجروح طفيفة.
ووقع الحادث ليلة الثلاثاء، في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه ليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.
وتَمثلت الصدمة في أن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز "مرسيدس بنز سي 300"، وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية لمبنى "ترامب بلازا"، بعد الاصطدام الذي وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وسائل الإعلام أن الاصطدام كان حادثًا عارضًا على ما يبدو، وأن الشرطة تستجوب السائق.
وقالت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية: إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام.
وقال متحدث باسم منظمة ترامب في بيان لقناة "إيه.بي.سي نيوز": نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة.. نحن ممتنون بحق لخدماتهم.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 01:47 PM
وسائل الإعلام تُرجّح أنه "حادث عارض"بالفيديو.. سيارة تقتحم "معقل ترامب" في نيويورك
اقتحمت سيارةٌ، الردهةَ الرئيسية لمبنى "ترامب بلازا" في نيويورك، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب؛ مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخريْن بجروح طفيفة.
ووقع الحادث ليلة الثلاثاء، في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه ليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.
وتَمثلت الصدمة في أن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز "مرسيدس بنز سي 300"، وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية لمبنى "ترامب بلازا"، بعد الاصطدام الذي وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وسائل الإعلام أن الاصطدام كان حادثًا عارضًا على ما يبدو، وأن الشرطة تستجوب السائق.
وقالت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية: إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام.
وقال متحدث باسم منظمة ترامب في بيان لقناة "إيه.بي.سي نيوز": نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة.. نحن ممتنون بحق لخدماتهم.
، بالفيديو.. سيارة تقتحم "معقل ترامب" في نيويورك ،
المصدر : الخليج 365
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