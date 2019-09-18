، "الشورى" يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش في جلسته الـ 55 مشروع نظام الجامعات المعاد إليه لدراسته

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عُقدت اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى.

كما وافق على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعدّدة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية؛ لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

وناقش المجلس مشروع نظام الجامعات، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الدكتور حمد آل الشيخ.