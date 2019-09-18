محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه أعلنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بسرقة (١١) مركبة؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه. شرطة مكة المكرمة: ضبط مواطن أقر بسرقة ١١ مركبة في وضع التشغيل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-18 أعلنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بسرقة (١١) مركبة؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه. 18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 Advertisements 12:55 PM جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه أعلنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بسرقة (١١) مركبة؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه. ، شرطة مكة المكرمة: ضبط مواطن أقر بسرقة ١١ مركبة في وضع التشغيل ،

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