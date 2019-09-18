محمد بن مسعود - الدمام - برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ينظم "بيت الشعر" في دبي، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتُقام الأمسية بمشاركة نُخبة من أبرز شعراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين المشاركين: الشاعر فهد الشهراني، والشاعر مذكر الحارثي، والشاعر سيف المنصوري، والمنشد فهد بن فصلا.

ويدير الأمسيةَ الإعلامي أحمد الشراري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك في "لامير دبي"، والدعوة عامة للجميع لحضور الأمسية الشعرية. أمسية شعرية في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة مهنا التميمي الخليج 365 2019-09-18 ينظم "بيت الشعر" في دبي، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتُقام الأمسية بمشاركة نُخبة من أبرز شعراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين المشاركين: الشاعر فهد الشهراني، والشاعر مذكر الحارثي، والشاعر سيف المنصوري، والمنشد فهد بن فصلا.

ويدير الأمسيةَ الإعلامي أحمد الشراري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك في "لامير دبي"، والدعوة عامة للجميع لحضور الأمسية الشعرية. 18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 Advertisements 12:49 PM برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ينظم "بيت الشعر" في دبي، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتُقام الأمسية بمشاركة نُخبة من أبرز شعراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين المشاركين: الشاعر فهد الشهراني، والشاعر مذكر الحارثي، والشاعر سيف المنصوري، والمنشد فهد بن فصلا.

ويدير الأمسيةَ الإعلامي أحمد الشراري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك في "لامير دبي"، والدعوة عامة للجميع لحضور الأمسية الشعرية. ، أمسية شعرية في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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