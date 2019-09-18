“محدث اليوم” الذهب يستقر عند أعلى سعر تعرف على أسعار اليوم الأربعاء في محلات المشغولات...

الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحرص الدول، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، والمستثمرين والمواطن العادي، على اقتنائها و فالذهب معدن أمن للاستثمار على المدى البعيد، وسنقدم لكم سعر الذهب في المملكة فالذهب منذ قدم التاريخ وهو يستخدم للحلى والتزين للنساء، وفي منطقتنا العربية تتفاخر به النساء ويقدم كهدية ثمينة في المناسبات السعيدة.

شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في أسعاره، وارتفع بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل سنقدمها في داخل المقال، وسوف نقدم لكم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء 18/9/2019



الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 182 48 ذهب عيار22 167 44 ذهب عيار21 159 43 ذهب عيار18 136 37 ذهب عيار 14 105 29 ذهب عيار 12 92 25 ذهب عيار10 77 21 سعر الجنيه الذهب 1270 339 سعر أوقية الذهب 5635 1504 سعر كيلو الذهب 181189 48302

التوقعات لأسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيرتفع في الفترة القادمة، إذا أستمر التصعيد والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذا المستوى، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيجعل الطلب على الذهب يزداد، وبالتالي يرتفع سعره، ويعتبر المعدن النفيس في هذه الأوضاع هو الملاز الأمن للاستثمار، وأستبعد الخبراء الاقتصاديون اتجاه كبار المستثمرين إلى البيع في الفترة القادمة، ويعتبر أسعار الذهب الحالية هي الأعلى منذ عام 2011.

أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية حالياً

من أهم أسباب ارتفاع الذهب حالياً هو تخفيض سعر الفائدة الأمريكية. التوترات بين إيران والدول الغربية وأمريكا بسبب ناقلات النفط في مضيق هرمز. التوترات والحرب التجارية بين أمريكا والصين مما جعل الذهب ملازاً أمناً للاستثمار. خفض قيمة اليوان الصيني مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار.

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم نتيجة التوترات التي شهدتها المنطقة، نتيجة الضربات التي وجهت إلي شركة أرامكو السعودية، ونتج عنها توقف أمدادات النفط السعودي بما يوازي 50%، مما أثر على أسعار النفط العالمية وقفزة بنسبة 20%، في بداية التعاملات قبل أن ترسل المملكة برسائل طمأنة للعالم أن المنشأة ستعاود العمل قريباً، وهذا أثر بدوره على الأسعار العالمية للذهب التي قفزة 1% اليوم.