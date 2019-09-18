دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات تتضمن نظام السوق المالية وكود البناء ومؤسسة الحبوب

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وقال وزير الإعلام تركي الشبانة، إن المجلس اعتمد القرارات التالية :

أولًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (209/53) وتاريخ 7/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق له، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًّا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا؛ للتعاون في المجال الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

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مقدم بواسطة: يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: الرباط مدينة الانوار.. تاريخ يُعرض على جدران قلعتها بطريقة مبتكرة كانت جدران قلعة قصبة الوداية في العاصمة المغربية الرباط شاهداً على سردٍ قصصيّ ضوئي لتاريخ هذه المدينة منذ العصور القديمة و حتى اليوم الحالي. و جاء هذا ضمن عرض حمل اسم "مَشاهد" و الذي قام برعايته كل من مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي و مؤسس مكتب الشرف للفوسفات. واستقطب المعرض المنظم ضمن مبادرة حملت اسم "الرباط، العاصمة الثقافية للمغرب" مشاهدين من كافة الأعمار ممن حضروا مشاهد مصوّرة ترصد تاريخ المدينة منذ نشأتها و حتى عهد الملك محمد السادس بطريقة العرض الضوئي المصحوب بتعليق صوتي. كما تضمن العرض أيضاً نقوشات و صوراً قديمة عن المدينة إضافةً لأبيات شعرية و شهادات عن تاريخ الرباط باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية لتظهر وكأنها مأخوذة من كتاب للتاريخ. حيث لم يُغفل "مشاهد" حقباً زمنية مهمة من تاريخ المدينة امتدت من العصور اليونانية والرومانية مروراً بالملوك الموريتانيين إلى العصر الإسلامي. كما تخلل صوراً مختلفة لأزياء ونقوش تظهرغنى الثقافة الأمازيغية و المغربية. و أوضح عبد الجليل الحجمري، السكرتير الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، أنه وفي حال نجاح هذه الفعالية في "عاصمة الأضواء" الرباط كما سمّاها، فيمكن أن يتم تكرار التجربة في مدن أخرى كمراكش و فاس و أغادير لتعريف المغاربة على تاريخ مدنهم بطريقة جذابة و مبتكرة. إقرأ أيضاً على يورونيوز: شاهد: ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب يلاعبون الأمواج بفضل الكراسي الطوافة القضاء المغربي يرفض إطلاق سراح صحافية متهمة بـ"الإجهاض" سياتل ملتقى الثقافة والابتكار بالطبيعة Euronews (Ar)

تعرف على المنافس الأسرش لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس كأخطر وأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في نيسان الماضي والجديدة المبكرة في 17/أيلول/2019. فمن هو هذا المنافس الشرس الذي اقتحم الساحة السياسية الإسرائيلية وحصد كل هذا التأييد في وقت قصير وقياسيَ؟ يرأس غانتس (59 عاماً) حزب "كاحول لفان" أو بالعربية "أزرق أبيض" الناشئ الذي يقود حملة من "الحكومة النظيفة والسلام والأمن" حسب تعبيره و الذي فاز بـ 35 مقعداً في الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" في أبريل الماضي، منافساً بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي حظي بستة وثلاثين مقعداً. وُلد غانتس عام 1959 و هو خريج كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي ، حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا وشهادة ماجستير أخرى في إدارة الموارد الوطنية من جامعة NDU في الولايات المتحدة. في عام 1979 تخرج من مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي وتم تعيينه قائداً للشركة وقائد فصيلة لاحقًا في لواء المظليين. 2005 تم تعيينه قائداً لقيادة القوات البرية. من 2007 إلى 2009 شغل منصب الملحق العسكري للجيش في الولايات المتحدة. في عام 2009، طلب من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة أن يشغل منصب نائب رئيس الأركان، وهو المنصب الذي شغله حتى نوفمبر 2010. وخلال هذه الفترة ، نفذ غانتس خطة تيفن متعددة السنوات بالإضافة إلى قيادة العمليات أخرى في قوات الاحتياط والموارد البشرية وميزانية الجيش الإسرائيلي وغيرها الكثير. في شباط/فبراير 2011، تم تعيينه لتولي منصب رئيس الأركان العامة العشرين للجيش، وهو المنصب الذي شغله حتى شباط/فبراير 2015. بين عامي 2011-2015، تباهى بمقطع فيديو بقتل عدد كبير من المقاتلين الفلسطينيين والأهداف التي دمرت تحت قيادته في حرب عام 2014 التي شنها على قطاع غزة. في كانون الأول/ديسمبر 2018، أسس غانتس حزبه الخاص، الذي أطلق عليه اسم حزب "المرونة" في إسرائيل، لخوض الانتخابات عام 2019. في يناير 2019، أعلن عن تحالف انتخابي مع وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون وحزبه. في شباط/فبراير ، اندمج الطرفان مع حزب "هناك مستقبل" و أقاما حزباً واحداً عرف باسم الحزب "أبيض أزرق". و تم انتخاب غانتس للكنيست بعدها. سياسة غانتس على الساحة الانتخابية: انضم غانتس إلى موشيه يعلون اليميني، وزير الدفاع السابق ووزير المالية السابق من الوسط يائير لابيد لتشكيل حزب الوسط. و دعا غانتس إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل كما أشار إلى أنه سيقدم تنازلات إقليمية للفلسطينيين ، لكنه تجنب أيضاً الحديث عن مسألة الدولة الفلسطينية. وسعى الليكود إلى شطب غانتس بوصفه "يسارياً" ، واعتبروه مرشحاً غريباً و جديداً ولا يضاهي نتنياهو، 69 عاما. رحب غانتس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. لكنه صرح أيضاً أنه سيواصل عملية السلام و "لن يفوت فرصة لإحداث تغيير إقليمي". وقال مارتن ديمبسي ، وهو جنرال متقاعد بالجيش الأمريكي، إنه يعتقد أن غانتس "سيُرسى قواعد فكر متفتح للتغيير و خاصة في القضايا الأكثر إلحالحاً على الساحة حالياً" إقرأ أيضاً على يورونيوز: هل يهدد غانتس عرش نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة؟ البرلمان الإسرائيلي يرفض تمرير قانون يسمح باستخدام كاميرات المراقبة في مراكز الإقتراع انتخابات الكنيست: عرب وإسرائيليون يتجهون للتصويت ضد معسكراتهم التقليدية Euronews (Ar)

شاهد: رصاص بالهواء وضرب نساء خلال مظاهرة للمعلمين في فنزويلا احتجاجاً على الأجور شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس أعمال شغب وعنف أثناء مظاهرة للمعلمين احتجاجاً على الأجور خرجت يوم الإثنين 16 أيلول/ سبتمبر. وتدخلت قوات الأمن لفض اشتباكات تخللت المظاهرة، التي شهدت كذلك إطلاق رصاص ناحية المتظاهرين. ويظهر في لقطات فيديو وثقت جانباً من الاحتجاج أشخاصاً يشتبكون بالأيدي ويقومون بضرب بعضهم بعنف بما في ذلك سيدات تلقين الكثير من اللكمات والضربات. قالت حكومة فنزويلا الإثنين إنها تقوم بدراسة إرسال بعض مشرعيها مرة أخرى إلى جمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والتي يعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو مؤسسة غير قانونية، كجزء جديد من محادثات مع فصيل واحد من المعارضة. وتشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تسببت بتردي الأوضاع المعيشية للفنزويليين وهجرة أعداد كبيرة منهم، ليأتي الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس رئيس الجمعية الوطنية المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في كانون الثاني/ يناير، ويصب زيتاً على نار المعاناة. للمزيد على يورونيوز: فنزويلا: أنصار مادورو يتظاهرون ضدّ تقرير للأمم المتحدة مادورو يحض القضاء على ملاحقة معارضه غوايدو بتهمة "خيانة الوطن" Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO العاهل السعودي: المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات "الجبانة" على أرامكو Euronews (Ar) مشاركة مشاركة Advertisements تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

سادسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (150/41) وتاريخ 3/9/1440هـ، ورقم (194/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالقرار.

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 25/40/د) وتاريخ 15/5/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.

ثامنًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 47/40/د) وتاريخ 10/9/1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (190/49) وتاريخ 22/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار.

2- استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقًا للمادة (الثلاثين) ـ المُعدلة ـ من النظام.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3- قيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.

تاسعًا:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية المهندس/خالد بن عبدالحفيظ بن عبدالفتاح فدا إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

2- ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد.

3- ترقية المهندس/سويلم بن صالح بن سويلم السويلم إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

4- ترقية المهندس/عدنان بن أحمد بن حبيب الله بخاري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة.

5- ترقية عامر بن علي بن خضران المطيري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية.

6- ترقية سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز المسيحل إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

7- ترقية محمد بن معيض بن محمد آل عامر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لدارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.