إيران تنفي أي دور لها في هجوم أرامكو

أكد وزير الدفاع الإيراني، البريجادير جنرال أمير حاتمي ، اليوم الأربعاء ، أن بلاده لا يوجد لها دور في هجمات المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، إن حاتمي رفض التعليقات التي أشارت لدور إيران في الهجوم وقال ”إن الأمر واضح للغاية: هناك صراع بين بلدين (اليمن والسعودية)“. وفق رويترز.

وكانت السعودية أعلنت أنها ستكشف اليوم الأربعاء عن أدلة وبراهين تثبت تورط إيران في هجوم أرامكو، كما أكدت أنها استعادت أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل جراء الاستهداف.

وأكدت القناة الإخبارية السعودية بأن وزارة الدفاع السعودية ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عما قالت إنها أدلة على تورط إيران في هجمات استهدفت منشأتي نفط رئيسيتين لشركة أرامكو السبت الماضي، وستعرض الأسلحة الإيرانية التي استخدمت في الهجوم.

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ومن جهة أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا في جدة قال فيه إنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل جراء الهجوم.

وأفاد بأن القدرة الإنتاجية للمملكة ستعود إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري، على أن تبلغ مستوى 12 مليون برميل يوميا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان الهجوم على أرامكو قد أفقد المملكة 5.7 ملايين برميل يوميا من مجمل قدرتها الإنتاجية.

يذكر أن هجوما جرى على منشأتين رئيسيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية يوم السبت الماضي قد تسبب في تعطل حوالي 5% من مجمل إمدادات النفط العالمية، وأدى إلى قفزة في أسعار النفط العالمية هي الأكبر خلال 28 عاما.