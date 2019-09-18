شاهد: مشادة كلامية بين تركي آل الشيخ وسمر المقرن على “تويتر” بسبب عمرو أديب

علقت الكاتبة السعودية سمر المقرن على تغريدة نشرها رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع “التدوين المصغر تويتر. وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، فيديو لحديث عمرو أديب عن فعاليات اليوم الوطني بجميع مناطق المملكة التي تنظمها هيئة الترفيه وعلق في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية !” لتعلق على التغريدة سمر المقرن قائلة: “ليتك حطيت احد من عيالنا.. هذا مثله مثل غيره وقف الدراهم ويقلب.. بس السعودي ما ينباع ولا يشترى”.

من جانبه رد عليها تركي آل الشيخ: “ما اسمح لك … ومو انتي الي تختاري من احط ومن لا! وياليتك ركزتي في المحتوى”.

وعاودت سمر المقرن الرد على رئيس هيئة الترفيه محاولة تهدئة المشادة الكلامية بينهما على ما يبدو قائلة: “كل عام ووطنا بخير”.

ولكن تركي آل الشيخ رد مهاجمًا الكاتبة سمر المقرن قائلًا: “مافيها كلام هاذي … لكن ااسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة … الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبوله !”.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب تحدث في حلقة الأمس من برنامجه الذي يذاع على قناة “MBC مصر” “الحكاية” عن الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه في مختلف مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني مؤكدا أن الشعب السعودي يستحق أن يحظى بهذه الفعاليات.