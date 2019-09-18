“الدفاع” تعقد مؤتمرا صحفياً اليوم تعرض فيه أدلة على تورط إيران في الهجوم على أرامكو.....

أعلنت وزارة الدفاع قبل قليل أنها ستعقد مؤتمراً صحفيا مساء اليوم الأربعاء، تعرض فيه تفاصيل الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لأرامكو وعرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الواقعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.