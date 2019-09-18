أعلنت وزارة الدفاع قبل قليل أنها ستعقد مؤتمراً صحفيا مساء اليوم الأربعاء، تعرض فيه تفاصيل الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لأرامكو وعرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الواقعة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر “الدفاع” تعقد مؤتمرا صحفياً اليوم تعرض فيه أدلة على تورط إيران في الهجوم على أرامكو..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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