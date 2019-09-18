حادث بـ«الدائري الثالث» في العاصمة المقدسة يعيق حركة المرور

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنّ حادثًا مروريًا وقع بالطريق الدائري الثالث في العاصمة المقدسة، تسبَّب في إعاقة حركة المرور.

وقال بيانٌ صادرٌ عن المركز «911»، اطلعت عليه «عاجل»: «تنبيه.. حادث مروري في طريق (الدائري الثالث باتجاه مستشفى النور) في العاصمة المقدسة، أدّى إلى إعاقة الحركة المرورية».

وأضاف البيان: «تمّت مباشرة الحادث من قِبل الجهات المختصة وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها المعتاد».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بتعرُّض منطقة مكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة، خليص، رابغ)، لرياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.