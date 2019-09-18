مجمع الملك فهد يوزِّع 320 مليون نسخة من القرآن الكريم

وزَّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، 450 ألفًا و324 نسخةً من القرآن الكريم؛ بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية لمجموعة من الجهات الحكومية.



وقال تقريرٌ صادرٌ من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنَّه تمَّ توزيع 379 ألفًا و920 نسخةً من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و57 ألفًا و100 نسخة من الأجزاء، و9884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و2870 نسخة من الكتب الدينية، و550 نسخة من التسجيلات.



وأضاف التقرير، أنَّ إجمالي ما وزَّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319 مليونًا و865 ألفًا و248 نسخة من مختلف الإصدارات.