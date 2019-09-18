توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، الأربعاء، أنّ تتراوح درجات الحرارة على مختلف مناطق المملكة بين 35 و45 درجة، مع غطاء سحابي يتخلله سحب متوسطة على بعض مناطق المملكة.

وقال الحيزان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « طقس الأربعاء (..) غطاء سحابي واسع يتخلله سحب متوسطة على المرتفعات والغربية والمدينة وتبوك وحائل.. الحرارة في المجمل (تتراوح) بين ٣٠ و٤٥ درجة مئوية».

وأضاف: «رياح نشطة على الشمالية الشرقية وشمال الرياض وما بين الجوف والحدود الشمالية وبامتداد قطاعات البحر الأحمر.. فرص الأمطار للمرتفعات حتى جنوب الطائف».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.