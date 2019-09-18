ولي العهد: هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية لمكافحة الأعمال التخريبية

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، أنّ هجوم أرامكو الإرهابي يعتبر اختبارًا حقيقيًّا للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأدان الرئيس الكوري الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعيًّا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تلقّى سمو ولي العهد اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبَّر خلاله عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة.

وأكّد ماكرون مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية، وشدَّد على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.