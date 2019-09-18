«جوازات الشرقية» تُنجز نحو 50 مليون عملية خلال عام

أعلنت مديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، أنّ فروعها أنجزت خلال عام 1440هـ، 49 مليونًا و689 ألفًا و287 عملية، من إصدار جواز سعودي، وخدمات للمقيمين، وعمليات للعابرين.

جاء ذلك، عبر منافذ الجوازات المرتبطة بإدارة المنطقة، وعمليات للمرحلين، وخدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر المنافذ بالمنطقة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم «جوازات الشرقية»، العقيد معلا بن مرزوق العتيبي قوله، إنَّ مجموع عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودي بلغ 591 ألفًا و186 خدمة، وعمليات المقيمين مليونًا و424 ألفًا و972 خدمة.

وبلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 47 مليونًا و606 آلاف و707 مسافرين، ومجموع عمليات المرحلين 36 ألفًا و407 مرحلين، فيما بلغ مجموع الحجاج القادمين والمغادرين عبر منافذ جوازات المنطقة الشرقية 30 ألفًا و50 حاجًا وحاجة من جنسيات مختلفة.

وأكَّد العتيبي، أنّ العمل تميَّز خلال عام 1440هـ بالدقة والاحترافية، مقرونة بالضبط الأمني، وسد الثغرات، وتطبيق الأنظمة، والعمل على استخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية في الإدارات والمنافذ، التي تشهد تزايدًا في أعداد العابرين من خلالها في كل عام.