السعودية اليوم / سفراء الدول العربية لدى مملكة بلجيكا يقيمون حفل توديع للسفير الأحمد‎



بروكسل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفراء الدول العربية المعتمدون لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي أمس حفل توديع لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وعبر عميد السفراء العرب سفير سلطنه عُمان السفير نجيم العبري عن اعتزازه وأعضاء السلك الدبلوماسي كافة بعلاقات الصداقة والتعاون التي جمعتهم بالسفير الأحمد خلال الفترة الماضية، كما استعرض جهود ونشاطات السفير الأحمد في خدمة المملكة وتعزيز علاقاتها مع مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ مما أسهم في زيادة التعاون وتحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في مختلف المجالات.

وشكر السفير الأحمد السفراء العرب، منوهًا بروح التعاون والتنسيق التي تربط بينهم كسفراء للدول العربية في مملكة بلجيكا مما أسهم في دعم ونجاح مهمته، معربًا عن اعتزازه بعمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ خلال الفترة من فبراير 2014 إلى سبتمبر 2019 ورئاسته لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي إلى بداية عام 2018م واعتزازه بعلاقات الصداقة والتعاون التي ربطته بالسفراء العرب المعتمدين في مملكة بلجيكا.

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12:34ت م

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