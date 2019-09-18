اليوم الوطني / التدريب التقني والمهني بنجران يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني



نجران 19 محرم 1441هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمنطقة نجران، استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن هذه المناسبة العظيمة والخالدة تستحق برامج وفعاليات مميزة تليق بمكانتها وبمكانة وطننا المعطاء، مشيراً إلى أن أهم البرامج التي سينفذها منسوبي المؤسسة بالمنطقة تشمل تهنئة أبطال الحد الجنوبي، وزيارات مجتمعية، ومعرضاً تقنياً، وبرامج تدريبية ومجتمعية، وحملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، إضافةً إلى مسابقة التصميم التقنية بالفوتوشوب، ومعالجة التشوه البصري، وتنفيذ برنامج صديق البيئة.

وأبان آل جبار أن الصيانة التطوعية لمركبات المعوزين، والنسخة الرابعة من برنامج الصيانة التطوعية لمنازل أسر شهداء الواجب وذوي الدخل المحدود ستنطلقان بالتزامن مع هذه المناسبة الغالية، كما سيقوم بعض متدربي المنشآت التدريبية باستقبال القادمين إلى منافذ منطقة نجران البرية والجوية بورود وهدايا من إنتاج متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني بالمنطقة.

//انتهى//

11:49ت م

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