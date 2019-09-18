السعودية اليوم/ "رؤيتي قدرتي" ملتقى لطالبات جامعة الأميرة نورة



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت الأندية والجمعيات الطلابية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، طالبات الجامعة في الملتقى السنوي "رؤيتي قدرتي"، الذي نظمته وكالة الأنشطة الطلابية للتعريف بالأندية، من خلال عددٍ من الأركان التي تقدم نبذة عن كل نادي و رؤيته ورسالته والخطة التي سينفذها خلال العام الدراسي، إضافة للمنجزات والجوائز التي حصل عليها في الأعوام السابقة.

ويهدف الملتقى للتركيز على تفعيل محاور رؤية المملكة 2030 من خلال أنشطة الأندية، ودعوة الطالبات إلى الانضمام للأندية حسب اهتماماتهن وتطلعاتهن، حيث إن العضوية مفتوحة لكل الطالبات المسجلات في الجامعة.

وتأتي هذه الفعالية السنوية تأكيدًا على دور الجامعة في تنظيم فعاليات مجتمعية خارج القاعات الدراسية بهدف إثراء تجربة الطالبات الأكاديمية وإكسابهن خبرات ومهارات في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى بلورة شخصية الطالبات وإتاحة الفرصة أمامهن للتعبير عن أفكارهن الإبداعية ومواهبهن الفذَّة، ومشاركتها بما يعزز قدراتهن على الانخراط في المجتمع الأكاديمي والخارجي بكفاءة مهنية ومهارات اجتماعية متقدمة.

يذكر أن الجامعة تحتضن 54 نادياً وجمعية طلابية من مختلف الكليات، وتتنوع بين أندية تخصصية "الجمعيات" تهتم بتنمية الفكر العلمي والعملي للطالبات ودعمهن بالمهارات الإدارية والقيادية من خلال إقامة فعاليات متخصصة، مثل تنظيم الورش العملية والدورات التدريبية التي تربط الجانب النظري والأكاديمي بالحياة العملية، وأندية عامة تهتم بنشر الوعي في كل ما يخدم طالبات الجامعة والمجتمع المحلي وتعزيز القيم وروح المواطنة، إضافة إلى بث روح التعاون بين الطالبات، وأندية المواهب والمهارات لاستثمار مهارات الطالبات المختلفة.

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11:42ت م

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