السعودية اليوم / بلدية الخبر تبدأ العمل بممشى حي البحيرة بالعزيزية



الخبر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة الخبر تنفيذ مشروع ممشى حي البحيرة بالعزيزية ، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن مشروع ممشى البحيرة يمتد بطول 1800م، وبعرض 12 متر، حيث يتكون من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، ومسار خاص لذوي الإعاقة الحسية (كفيفي البصر ) ، إضافة الى مسطحات خضراء بعرض 5 أمتار و "انترلوك" بمحاذاة الشارع العام بعرض 3 أمتار، كما يحتوي الممشى على منطقة بلازا تضم جلسات ومظلات ، وستتم أعمال التشجير على امتداد الممشى، وتركيب كراسي و اعمدة إنارة جمالية على امتداد الممشى, الذي تم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة

وتوقع المهندس الزايدي الانتهاء من المشروع في غضون الـ 7 أشهر القادمة وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين , مؤكدا أن بلدية الخبر حريصة على إقامة المماشي

// انتهى //

11:39ت م

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الخبر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسبدأت بلدية محافظة الخبر تنفيذ مشروع ممشى حي البحيرة بالعزيزية ، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم .وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن مشروع ممشى البحيرة يمتد بطول 1800م، وبعرض 12 متر، حيث يتكون من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، ومسار خاص لذوي الإعاقة الحسية (كفيفي البصر ) ، إضافة الى مسطحات خضراء بعرض 5 أمتار و "انترلوك" بمحاذاة الشارع العام بعرض 3 أمتار، كما يحتوي الممشى على منطقة بلازا تضم جلسات ومظلات ، وستتم أعمال التشجير على امتداد الممشى، وتركيب كراسي و اعمدة إنارة جمالية على امتداد الممشى, الذي تم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة , وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيداً عن مخاطر السيارات .وتوقع المهندس الزايدي الانتهاء من المشروع في غضون الـ 7 أشهر القادمة وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين , مؤكدا أن بلدية الخبر حريصة على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان ، مشيرا الى أن الخبر تضم حاليا 12 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية ، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات .// انتهى //11:39ت م0061

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