اليوم الوطني / لجنة الثقافة والفنون بمحافظة ينبع تقيم مرسمًا للأطفال بمناسبة اليوم الوطني



ينبع 19 محرم 1441هـ الموافق 18 سبتمبر 2019م واس

تقيم لجنة الثقافة والفنون بمحافظة ينبع يوم الأحد القادم مرسمًا للأطفال بمناسبة اليوم الوطني, وذلك بالمنطقة التاريخية بالمحافظة .

وأوضح مدير لجنة الثقافة والفنون بينبع سامي بن سليم الميلبي أن " مرسم الأطفال " الذي يديره مجلس براعم الأطفال يعبر الطفل فيه عن حب الوطن برسم علم المملكة والمعالم الوطنية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وإبراز معالم مدينة ينبع, مشيرًا إلى أنه تهدف الى تعزيز حب الوطن للأطفال وترسيخ الانتماء والهوية الوطنية.

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11:36ت م

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