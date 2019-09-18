السعودية اليوم / مساعدة مدير شؤون المعلمين بوزارة التعليم تزور مدارس الطفولة المبكرة بتعليم جازان



جيزان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

زارت مساعدة مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم فاطمة بنت علي المغذوي، اليوم, مدارس الطفولة المبكرة التابعة لإدارة التعليم في قطاع محافظة أبو عريش .

واطلعت على سير العمل والخدمات والتجهيزات المدرسية المقدمة لهذه المدارس .

وأوضحت المغذوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على تفقد سير العملية التعليمية والتربوية والتحديات التي تواجهها، والعمل على تذليلها ومعالجتها وصولاً إلى تهيئة البيئه التعليمية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية، مقدمة شكرها لمشرفات وقائدات ومعلمات المدارس لمراحل الطفولة المبكرة على حرصهم والجهود الكبيره في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيعود بالنفع في المستقبل على الأجيال القادمة .

// انتهى //

11:30ت م

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