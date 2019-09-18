السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع المطبوعات بالمنطقة



سكاكا 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع المطبوعات بمنطقة الجوف الدكتور هادي بن عاشق الشمري.

واطلع سموه خلال الاستقبال لشرح من الدكتور الشمري عن سير العمل وعن الخدمات الإعلامية والرقابية التي يقدمها فرع المطبوعات بالمنطقة .

كما تسلم سموه تقريرًا تعريفيًا لأنشطة الفرع والمهام التي يقوم بها .

وأعرب مدير فرع المطبوعات بالمنطقة, عن شكره لسمو أمير الجوف على الاستقبال والتوجيهات السديدة لخدمة أهالي المنطقة، مؤكداً أنه سيتم العمل بها.

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11:21ت م

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