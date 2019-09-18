السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينظم ورشة "أنظمة المحاكاة الإلكترونية"



المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظمت إدارة التجهيزات المدرسية بإدارة التعليم بالمدينة المنورة ممثلة بقسم المختبرات المدرسية وتقنيات التعليم " بنات " أمس, ورشة عمل التدريب على المعامل الافتراضية "أنظمة المحاكاة الإلكترونية", بمشاركة مشرفات المواد العلمية .

وناقشت الورشة على مدى يومين تعريف المتدربات بأنظمة المحاكاة الإلكترونية وميزاتها المتنوعة, وكيفية إجادة استخدام أدواتها ومكوناتها بسهولة في فروع الكيمياء والفيزياء والعلوم, وسبل تعزيز أسلوب التعلّم التعاوني داخل الصفّ .

// انتهى //

11:15ت م

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