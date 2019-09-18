السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية تقدم خدماتها للطالبات في الجامعات والمدارس



الحدود الشمالية 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

قامت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية بتسيير وحدات متنقلة نسائية لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من الكليات والمدارس، وذلك ضمن حملة " هويتي انتمائي" الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.

وشملت الخدمة الثانوية الرابعة عشر والثانوية السابعة وكلية الآداب في عرعر، وثانوية طلعة التمياط والثانوية الخامسة بمحافظة رفحاء، وثانوية زهوة والمركوز والثانوية الثانية بمحافظة العويقيلة، والثانوية الثانية والثالثة في محافظة طريف.

وتقوم المكاتب النسائية بمنطقة الحدود الشمالية بزيارة طالبات الكليات والمدارس الثانوية خلال الفترة الصباحية حتى نهاية دوام يوم غدٍ، بهدف تقديم الخدمة لهن في أماكن تواجدهن.

ويأتي ذلك حرصاً من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للطالبات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن، وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم.

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11:14ت م

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