السعودية اليوم / مكتب وزارة " البيئة " في أبو عريش ينظم اللقاء التعريفي بجمعية التسويق الزراعي بجازان



جيزان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أبو عريش أمس، فعاليات اللقاء التعريفي بالجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمنطقة جازان، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة في المنطقة.

وأوضح عضو الجمعية ومدير قسم الثروة النباتية بفرع الوزارة بجازان المهندس نادر عقيل، أن اللقاء سلط الضوء على دور الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وأهميتها وأهدافها، والتعريف بأغراض الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمنطقة جازان، بالإضافة إلى فتح باب النقاش مع المزارعين.

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11:09ت م

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