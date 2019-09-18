شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

واصل الدولار تراجعه لليوم الثالث على التوالي، لينخفض متوسط سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك وشركات الصرافة بنحو 3 قروش لتسجل 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وتراجع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة المصرية نحو 8 قروش (الجنيه = 100 قرش)، بدعم هدوء الطلب ووفرة المعروض من العملة الخضراء.

ورغم الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، إلا أن قيمة الجنيه لا تزال أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه المصري تبلغ 15 جنيها، متوقعين أن تسهم زيادة الإيرادات الدولارية من قطاعي السياحة والتصدير بخلاف تحويلات العاملين في الخارج إلى تحقيق هذة القيمة في المدي القصير.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع. وهو السعر ذاته في بنوك مصر وبلوم والأهلي اليوناني والعربي الإفريقي والبركة والأهلي الكويتي والمصرف المتحد وعودة.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.32 جنيه للشراء و16.42 للبيع.

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وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري مصر، أكبر بنك قطاع خاص، أقل سعر مسجلا 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.03 جنيه مقابل 18.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني للشراء 20.34 جنيه مقابل 20.51 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.32 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.60 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.

وواصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز من العام الجاري، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2013 عندما بلغ 7.6%.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي شهد في 2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33%.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد إن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ 8% بحلول العام 2022. ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ 44.35 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران السابق له.