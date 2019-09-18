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جبل عمر للتنمية تطلق شركة عليات لتعزيز المبيعات
بهدف وضع استراتيجيات جديدة للتسويق
متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف - ترجمة
أعلنت شركة جبل عمر للتنمية، إحدى أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، عن إطلاق شركة عليات.
وستكون الشركة تابعة متخصصة في التسويق العقاري والمبيعات وإدارة المرافق، والمشروع الرئيسي لها يقع على مسافة قريبة من المسجد الحرام، ولن يقتصر عمل الشركة الجديدة على تقديم الخدمات إلى جبل عمر فقط، لكنها ستخدم عملاء آخرين، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة الأم إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز مبيعاتها.
وبحسب موقع آرابيان بيزنس، قالت شركة جبل عمر، إن هدف عليات هو وضع استراتيجيات للمبيعات والتسويق، في حين قال يوسف الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة عليات: “نسعى إلى أن نصبح أفضل شركة وساطة عقارية في المملكة، واسمًا مرموقًا في مجال إدارة العقارات الفاخرة، من خلال خدمة عملائنا بشغف، ونحن ملتزمون بأعلى معايير الجودة”.
وتابع الصايغ أن عليات حاليًا تدير وتسوّق وحدات سكنية فاخرة في مشروع جبل عمر في مكة المكرمة.
مشروع جبل عمر هو أحد أهم مشاريع التطوير العقاري للمناطق المطلة على الحرم المكي الشريف؛ لإعطاء الزوار والمقيمين في مكة المكرمة تجربة معيشية وروحانية فريدة، ويضم المشروع 40 برجًا فندقيًا، وأسواق تجارية، وتشمل الفنادق التي تعد قيد التشغيل حاليًا: جبل عمر كونراد، وفندق جبل عمر حياة ريجنسي، فندق جبل عمر ماريوت، فندق جبل عمر أجنحة هيلتون، وفندق جبل عمر هيلتون للمؤتمرات الذي يضم أكبر قاعة مؤتمرات في مكة المكرمة.
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