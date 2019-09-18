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التصنيع الوطنية : تحسن في إمدادات اللقيم من أرامكو
متوقع وصولها إلى المستويات الطبيعية نهاية الشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن تحسن في إمدادات اللقيم من شركة أرامكو السعودية حيث إن النقص في الإمدادات انخفض من 41٪ إلى متوسط تقريبي 25% ومن المتوقع وصولها إلى المستويات الطبيعية في نهاية شهر سبتمبر كما ذكرت وزارة الطاقة.
وأكدت الشركة بحسب بيان نشرته على موقع “تداول”، أنها ستستمر بتقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي.
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