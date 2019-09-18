التصنيع الوطنية : تحسن في إمدادات اللقيم من أرامكو

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن تحسن في إمدادات اللقيم من شركة أرامكو السعودية حيث إن النقص في الإمدادات انخفض من 41٪؜ إلى متوسط تقريبي 25% ومن المتوقع وصولها إلى المستويات الطبيعية في نهاية شهر سبتمبر كما ذكرت وزارة الطاقة.

وأكدت الشركة بحسب بيان نشرته على موقع “تداول”، أنها ستستمر بتقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي.

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