سفير المملكة لدى لندن: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو بشكل شبه مؤكد

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، صباح اليوم الأربعاء، أن إيران هي المسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو السبت الماضي.

وقال الأمير خالد بن بندر في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه “من شبه المؤكد أن الهجوم كان بدعم إيراني”.

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وتابع: نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية ، موضحًا أن المملكة تحقق في الأمر وتعمل مع شركائها في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل من يريد المشاركة لمساعدتها في معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، مساء أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعد تقريرًا عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَي شركة أرامكو، السبت.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة “بلومبرغ”، أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لنشر التقرير في غضون 48 ساعة.