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أحوال الشمالية تقدم خدماتها للطالبات
ضمن حملة هويتي انتمائي
متابعات الخليج 365 - الشمالية
سيرت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية وحدات متنقلة نسائية لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من الكليات والمدارس، وذلك ضمن حملة “هويتي انتمائي” الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.
وشملت الخدمة الثانوية الرابعة عشرة والثانوية السابعة وكلية الآداب في عرعر، وثانوية طلعة التمياط والثانوية الخامسة بمحافظة رفحاء وثانوية زهوة والمركوز والثانوية الثانية بمحافظة العويقيلة والثانوية الثانية والثالثة في محافظة طريف.
وتزور المكاتب النسائية بمنطقة الحدود الشمالية طالبات الكليات والمدارس الثانوية خلال الفترة الصباحية حتى نهاية دوام يوم الخميس، بهدف تقديم الخدمة لهن في أماكن تواجدهن.
ويأتي ذلك حرصًا من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للطالبات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن، وتفعيلًا لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم.
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