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يمتلك صك أرض فهل يمكنه الاستفادة من البناء الذاتي؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الإسكان أن امتلاك صك أرض لا يمنع من الاستفادة من مبادرتي البناء الذاتي والشراء من السوق، إذا تمت مطابقة الشروط.
وأوضحت الإسكان ردًا على استفسار في هذا الشأن أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: هنا
جدير بالذكر أن سكني هو برنامج مخصص للمواطن بالدرجة الأولى، لتسهيل الحصول على الحلول السكنية المتنوعة من خلال خطوات سهلة وسلسة، وذلك لرفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وتكون هذه الحلول بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، وذلك لتسريع عملية الحصول على المسكن الأول.
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