الان تتابع الامير محمد بن سلمان: الهجمات على السعودية اختبار للإرادة الدولية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 11:48 ص, 18 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 في مواجهة الأعمال التخريبية الرياض- الخليج 365: قال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن الهجمات على السعودية اختبار للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين. وطلب ولي العهد من كوريا الجنوبية المساعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي السعودي واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات.

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