ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوريا الجنوبية يدين الاعتداءات على معملي شركة أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وأدان الرئيس الكوري الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.

وعد ولي العهد من جهته ما حدث اختبارا حقيقيا للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.