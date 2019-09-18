، فيديو "الرجل العنكبوت" .. شاهد ما يفعله بيد شرطي أمريكي ،

"إنه في حجم بطارية الإضاءة ويعمل بأشعة الليزر، لكن انظروا ماذا يفعل بالمشتبه فيهم"، إنه جهاز "الرجل العنكبوت" الذي يلف خيوطه على أقدام المتهمين من أجل شل حركتهم لحظة توقيفهم، وتقوم إدارات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة بتجربته، وذلك بعد وفاة 49 شخصاً العام الماضي نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدّهم.
وحسب وكالة "رويترز"، يطلق الجهاز، المسمّى "بولاراب"، رباطاً طوله 2.4 متر مثبّت بطرفه كرة ليلتف حول ساقَي المشتبه فيه ومن ثم منعه من الهرب.. ويعمل الجهاز على مسافة تراوح بين 3 أمتار و7.6 متر.
وقال توم سميث؛ رئيس شركة (راب إندستريز) مصنّعة الجهاز "سواء أكانت الوسيلة مسدساً صاعقاً أو رذاذ الفلفل أو الهراوة .. فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب".
وأضاف "يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة، إذ يمنح الضباط خياراً آخر لاستخدامه قبل استخدام مستوى عال من القوة لإنهاء أي محادثة بشكل آمن جداً جداً".
وقال سميث إن جهاز "بولاراب" أكبر بقليل من الهاتف المحمول وهو مصمّم كي يتم وضعه بسهولة في حزام ضباط الشرطة وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز إلى نحو 200 متر في الثانية "ولذلك لن تروه".
وقال سميث إنه شرح فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة وأيضاً في أستراليا ونيوزيلندا.
ووثّقت "رويترز" في المجمل ما لا يقل عن 1081 حالة وفاة جرّاء استخدام الشرطة للمسدسات الصاعقة. وجاءت أغلبية الوفيات بعد استخدام هذه المسدسات على نطاق واسع في أوائل العقد الماضي ومنها 49 وفاة عام 2018.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 10:53 AM
بعد رذاذ الفلفل .. وقبل القتلفيديو "الرجل العنكبوت" .. شاهد ما يفعله بيد شرطي أمريكي
"إنه في حجم بطارية الإضاءة ويعمل بأشعة الليزر، لكن انظروا ماذا يفعل بالمشتبه فيهم"، إنه جهاز "الرجل العنكبوت" الذي يلف خيوطه على أقدام المتهمين من أجل شل حركتهم لحظة توقيفهم، وتقوم إدارات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة بتجربته، وذلك بعد وفاة 49 شخصاً العام الماضي نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدّهم.
وحسب وكالة "رويترز"، يطلق الجهاز، المسمّى "بولاراب"، رباطاً طوله 2.4 متر مثبّت بطرفه كرة ليلتف حول ساقَي المشتبه فيه ومن ثم منعه من الهرب.. ويعمل الجهاز على مسافة تراوح بين 3 أمتار و7.6 متر.
وقال توم سميث؛ رئيس شركة (راب إندستريز) مصنّعة الجهاز "سواء أكانت الوسيلة مسدساً صاعقاً أو رذاذ الفلفل أو الهراوة .. فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب".
وأضاف "يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة، إذ يمنح الضباط خياراً آخر لاستخدامه قبل استخدام مستوى عال من القوة لإنهاء أي محادثة بشكل آمن جداً جداً".
وقال سميث إن جهاز "بولاراب" أكبر بقليل من الهاتف المحمول وهو مصمّم كي يتم وضعه بسهولة في حزام ضباط الشرطة وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز إلى نحو 200 متر في الثانية "ولذلك لن تروه".
وقال سميث إنه شرح فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة وأيضاً في أستراليا ونيوزيلندا.
ووثّقت "رويترز" في المجمل ما لا يقل عن 1081 حالة وفاة جرّاء استخدام الشرطة للمسدسات الصاعقة. وجاءت أغلبية الوفيات بعد استخدام هذه المسدسات على نطاق واسع في أوائل العقد الماضي ومنها 49 وفاة عام 2018.
، فيديو "الرجل العنكبوت" .. شاهد ما يفعله بيد شرطي أمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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