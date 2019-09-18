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أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لـ #رؤية_2030.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في #مؤتمر_يوروموني_2019: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها بلادنا تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_المملكة_2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-.
وتابع: تعمل حكومة المملكة في مختلف المجالات لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار، كما تعمل على إجراء إصلاحات هيكلية تعزز رفع معدلات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومعدلات التشغيل.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 10:13 AM
وزير المالية أكّد أن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لرؤية 2030
أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن برنامج القطاع المالي يمثل أحد البرامج المهمة لـ #رؤية_2030.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في #مؤتمر_يوروموني_2019: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها بلادنا تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_المملكة_2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-.
وتابع: تعمل حكومة المملكة في مختلف المجالات لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار، كما تعمل على إجراء إصلاحات هيكلية تعزز رفع معدلات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومعدلات التشغيل.
، الجدعان: "يوروموني" يأتي بعد 3 سنوات من تقدم إيجابي ناتج عن إصلاحات شاملة ،
المصدر : الخليج 365
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