تصرف ناشطة سعودية مع طفل يُصدم النشطاء

أثار مقطع فيديو انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للناشطة السعودية أفنان الباتل، انتقاد المتابعين والجمهور لطريقة تعاملها وردة فعلها مع طفل يبيع السكاكر في احدى شوارع المملكة.

الفيديو الذي سجلته السعودية أفنان ونشرته عبر حسابها الشخصي على منصة السناب شات، يظهر افنان وهي تنادي على طفلاً يبيع سكاكر، وسألته عن ثمن الكيس فأجاب بـ 3 ريال سعودي، وتفاجأ المتابعين من ردة فعلها بأنه غالي .

وقام الطفل بائع السكاكر، بخفض السعر لافنان ليصبح ب2 ريال، مما دفع المتابعين والجمهور لانتقاد تصرفها واعتبروا بأن المبلغ الذي ستدفعه للطفل بسيط جداً مقارنةً مع ثروتها الكبيرة.

وكان من ضمن التعليقات: "تكاسر الضعيف على ريال وهي مليارديرة توقعتها بتعطيه وتاخذ كل الي معه" ، "توقعتها تبغى تشتريها كلها طلع واحد وغالي وتبغى صرف" و"تبغى اشتري منك بشرط انت وقف هناك وأنا بناديك واشتري منك. متاجرة بحياة المحتاج" و"قبل فترة تقول الشنطة رخيصة بس بثلاث آلاف والحين تقول هاذا 3 ريال وليش غالي" و"يعني 3 ريال غالي ع طفل يبيع ويتعب علشان لقمه العيش؟ "، وفقاً لموقع مجلة لها.

يذكر أن أفنان الباتل، وهي ابنة رجل الأعمال سليمان الباتل، تمكنت أفنان في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار العديد من نجوم السوشال ميديا، دائما تتعرض لهجوم وانتقاد بسبب تصرفاتها، مؤخراً اتهمها الكثيرون بأنها نصابة،و تخدع الآخرين بإعلاناتها عن منتجات غير جيدة.