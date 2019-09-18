السعودية ضمن قوات التحالف لحماية المنشآت البحرية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي الأمريكي للحماية المنشآت البحرية وحرية الإبحار والتجارة العالمية، في مضيق هرمز وباب المندب والخليج العربي.

وشددت وكالة الأنباء السعودية "واس" على أن هذا التحالف الدولي "يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف"، مشيرة إلى أن منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وأضافت "واس" أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي يأتي "لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت لتشكيل قوة بحرية دولية تؤمن الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.

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ولم يحظ التحالف الأمريكي بترحيب رسمي حتى اليوم إلا من بريطانيا وأستراليا، بينما لاقت الفكرة معارضة قوية من قبل إيران، التي تعتبر نفسها الطرف المسؤول عن ضمان الأمن في مضيق هرمز، وتصر على أن مهمة تأمين الملاحة في المنطقة يجب أن تشارك فيها الدول الإقليمية فقط.

والشهر الماضي، أكدت البحرين أنها ستشارك في البعثة البحرية الدولية التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها في الخليج.

وجاءت أعلان الرياض إلى التحالف الأمريكي بعد أيام من تعرض منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة "أرامكو" لهجوم تبنته حركة الحوثيين في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء حول هذا الحادث تكشف فيه عن "أدلة توصلت إليها عن تورط إيران بهذا الهجوم".وفق RT