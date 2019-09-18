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أحد منسوبي الشرطة العسكرية يتبرّع بكليته لوالده لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي

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خضع المواطن الشاب حسن محمد الشهري لعملية جراحية، أول أمس الإثنين، تبرّع فيها بكليته لوالده لينهي معاناته مع الفشل الكلوي، وذلك في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض.

وأوضح الشهري المكلّف بالعمل في الحد الجنوبي ضمن منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، أن والده كان يجري عملية الغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعياً، وفقاً لـ “سبق”. وأجريت العملية الجراحية بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية؛ حيث عقّب الشهري بقوله: “جاء قراري الحاسم بالتبرع له، وفرحتي لا تُوصف بإنهاء ما كان يعانيه والدي من تعب”.

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