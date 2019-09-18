خضع المواطن الشاب حسن محمد الشهري لعملية جراحية، أول أمس الإثنين، تبرّع فيها بكليته لوالده لينهي معاناته مع الفشل الكلوي، وذلك في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض.
وأوضح الشهري المكلّف بالعمل في الحد الجنوبي ضمن منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، أن والده كان يجري عملية الغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعياً، وفقاً لـ “سبق”. وأجريت العملية الجراحية بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية؛ حيث عقّب الشهري بقوله: “جاء قراري الحاسم بالتبرع له، وفرحتي لا تُوصف بإنهاء ما كان يعانيه والدي من تعب”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد منسوبي الشرطة العسكرية يتبرّع بكليته لوالده لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.