ولي العهد يبحث مع سامسونج فرص الاستثمار بالتكنولوجيا والصناعة والمدن الذكية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونج لي. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونج. حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.

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