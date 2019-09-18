“مايكروسوفت” تطلق حاسبا غاية في الأناقة والتطور

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. سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أخبارا تؤكد أن شركة “مايكروسوفت” تعمل على تطوير حواسب شخصية مميزة مزودة بشاشات مرنة. Advertisements وتبعا للتسريبات فإن الواجهة الداخلية لهذه الحواسب ستزود بشاشة OLED قابلة للطي تغطي كامل مساحة الواجهة، ويمكن استعمال نصفها السفلي كلوحة مفاتيح تعمل باللمس والنصف العلوي كشاشة، أو استغلالها بالكامل لتعمل كشاشة عرض كبيرة. واستفادت شركة “مايكروسوفت” أثناء تطويرها لهذه الحواسب من خبرات الشركات السابقة، وزودتها بتقنيات خاصة ومفاصل متطورة تمنع تلف حواف الشاشة أثناء الطي..، كي لا تتعرض الشاشات للتلف كما حصل في هواتف “غلالاكسي فولد” التي طرحت “سامسونغ” نسخا تجريبية منها منذ مدة.





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