قوقل ستكشف عن هواتف Pixel 4 يوم 15 أكتوبر القادم

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أعلنت قوقل رسمياً عن موعد حدثها القدم للكشف عن هواتف Pixel 4 و Pixel 4XL وذلك في حدث كبير ستقيمه الشركة يوم 15 أكتوبر القادم في مدينة نيويورك الأمريكية.

الدعوة ربما تلمح لألوان الهاتف فقط ولاتلمح لأي شيء آخر ولاأعلم إذا كان هناك من ينتظر التعرف على أشياء جديدة من خلال بوستر الدعوة وذلك بعد سيل التسريبات الجارف عن الهاتفين من خلال وسائل الاعلام الفيتنامية خلال الأيام الماضية.

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على كل حال ستكشف قوقل بشكل مؤكد عن هاتف بيكسل 4 والذي سيحمل شاشة بحجم 5.8 إنش بدقة FHD+ وسيعمل بمعالج كوالكوم سناب دراغون 855 مع 6GB رام و 128GB ذاكرة تخزين وبطارية 2700mAh.

اما الهاتف الاخر فهو بيكسل 4XL والذي سيحمل شاشة بحجم 6.3 إنش بدقة FHD+ وسيعمل بمعالج سناب دراغون 855 مع 6GB ذاكرة عشوائية و 128GB ذاكرة تخزين.

يشترك الهاتفين في إلغاء بصمة الاصبع والاعتماد على تقنية التعرف على الوجه وايضاً وجود كاميرتين خلفية بدقة 12MP و 16MP وطبعاً أحدث نسخة من نظام اندرويد 10.

في النهاية وعلى الرغم من التسريبات الكثيرة حول الجهازين إلا أننا سبقى بانتظار الحدث الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل بالإضافة إلى مواعيد التوفر والأسعار وماإلى ذلك.

