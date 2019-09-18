︎ :
.
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الطائرات، صيانة الطائرات)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني ميكانيكي.
– فني إلكترونيات/ كهربائي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف فنية شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.