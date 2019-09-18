«أمانة عسير»: الأحد والاثنين في الأسبوع القادم إجازة بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، إجازة اليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»: «تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيوافق يوم الاثنين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م، تنوه أمانة منطقة عسير بأن يومي الأحد والاثنين 23 – 24 محرم 1441 هـ سيكون يوم إجازة رسمية وفقًا لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل».

وسنويًّا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.