«الدفاع المدني» تطلق صافرات إنذار تجريبية بالرياض و3 محافظات.. غدًا

تُجري المديرية العامة للدفاع المدني، في الواحدة من ظهر غد الخميس، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.
وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، في تصريحات صحفية، إنَّ هذه التجربة مجدوله مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكرًا للجميع تعاونهم.
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