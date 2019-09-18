ديوان المظالم يبحث مع خبراء دوليين استراتيجيات فعَّالة لمتابعة الأداء القضائي

شارك ديوان المظالم في المؤتمر الدولي العاشر الذي تُنظّمه الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA المنعقد خلال الفترة من 17 - 19 / 1 / 1441هـ في عاصمة جمهورية كازاخستان «نور سلطان»، بحضور أعضاء الجمعية من مختلف دول العالم، والقضاة والقانونيين والمهتمين بأعمال القضاء وإدارتها وتحسينها.

وجاءت مشاركة ديوان المظالم في المحور العلمي الذي جاء بعنوان: (الاستراتيجيات الفعالة لمتابعة الأداء القضائي وكفاءته)، وقُدّمت خلاله مجموعة من أوراق العمل البحثية، قدَّمها كل من: رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ خالد بن ناصر الدخيّل، والمشرف على الإدارة العامة للشؤون القضائية والإدارة العامة لشؤون المحاكم الشيخ محمد بن أحمد السيد الهاشم، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم المهندس بندر بن حسن القرشي.

وتناولت أوراق عمل الديوان عددًا من الموضوعات منها: مناهج تنظيم عملية تقييم الأداء الفردي للقضاة والخبرة والمناهج المتبعة في استخدام تقنية المعلومات في اختيار المرشحين القضائيين، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات تقييم جودة العمل القضائي، ومعايير مراقبة جودة الأعمال القضائية، والمصادر التي تتكون منها الميزانيات القضائية مثل الرسوم وتكاليف الخدمات.

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في المؤتمر الدولي في إطار تعزيز علاقاته التشاركية وتطوير أسس الشراكات الفعالة التي تخدم التطوير المستمر للقضاء الإداري في المملكة، وتنفيذًا لرؤى وتوجهات الديوان وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة القضاء الإداري بالمملكة لجميع المستجدات والمتغيرات، وفق ما توصَّلت له البحوث العلمية والخبرات والتجارب الدولية من أساليب عمل ناجحة.