أمطار رعدية ورياح ترابية على 9 مناطق خلال ساعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، لتعرُّض عددٍ من المناطق إلى رياح ترابية وهطول أمطار رعدية على عددٍ من المناطق.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ مناطق نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، ويدمة)، ومكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة، خليص، ورابغ)، والمدينة المنورة (بدر، وادي الفرع، وينبع)، والجوف (القريات، دومة الجندل، سكاكا، وطبرجل) تشهد رياحًا سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وتسود الحالة الجوية نفسها على مناطق الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، وعرعر)، والرياض (الأفلاج، الخرج، الدرعية، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، ووادي الدواسر)، والمنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، وقرية العليا).

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وحتى الثامنة مساءً، تشهد مناطق جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، وهروب)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل)، والباحة (الباحة، العقيق، المخواة، بلجرشي، وقلوة) أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، توقّعت فيه تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، والباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على منطقتي الشرقية ونجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.