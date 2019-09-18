رئيس هيئة الهلال الأحمر يدشِّن معرض اليوم العالمي لسلامة المرضى

دشَّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، والّذي أقامته الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى في مقر الهيئة الرئيس بحي الصحافة.

وتهدف الهيئة لتوعية منسوبيها بأهمية السلامة للمرضى والمصابين والتدابير اللازمة حيال ذلك، التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية خلال مباشرتها للحالات الإسعافية.

وأقامت الهيئة عددًا من الدورات التدريبية لمنسوبيها عن كيفية المحافظة على سلامة وصحة المصاب أو المريض خلال مباشرة الهيئة للحالات الإسعافية، بالإضافة إلى سلامة منسوبي الهيئة، خلال مباشرتهم لتلك الحالات حيث أقامت 14 محاضرة توعوية في مناطق المملكة كافة عن أهمية سلامة المرضى والمصابين خلال مباشرة الهيئة للحالات الإسعافية استفاد منها أكثر من 700 متدرب .