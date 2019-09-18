بالصور.. أمير الرياض يرعى تخريج 571 طالبًا بكلية علوم الطيران

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، حفل تخريج 571 طالبًا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، التي تشرف عليها كليات التميز، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد والرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والعسكري وأولياء أمور الخريجين وذلك بمقر الكلية في الرياض.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعرض الخريجون مسيرتهم أمام أمير الرياض، وبعدها ألقى الخريج إبراهيم محمد الشايع كلمة نيابة عن الخريجين عبّر فيها عن شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها وتوفيرها لأدوات النجاح التي توجتنا بشرف خدمة هذا الوطن، كما شكر المهندسين والمدرسين والمدربين على ما قدَّموه طيلة فترة الدراسة حتى تخرجنا.

بعد ذلك ألقى عميد الكلية برندن ميكلسون كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز لتكرمه برعاية هذا الحفل، لما له من الأثر الإيجابي لشباب المملكة.

واستعرض فيها قصة نجاح الكلية، التي بدأت عام 2014م، وما حققته من إنجازات خلال الخمس السنوات الماضية من حصولها على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني وتطوير مناهج إضافية وافتتاح حرم جامعي آخر لطلبة السنة التحضيرية، والأهم من ذلك إعداد الخريجين المؤهلين الذين دفعنا بهم لسوق العمل، متطلعًا في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

وقال: نحتفل اليوم بتخريج 571 فني صيانة طائرات مؤهلًا تأهيلًا متقنًا، ينظمون لزملائهم الخريجين العام الماضي والبالغ عددهم 313 خريجًا.

وعقب ذلك ألقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد كلمة أكّد فيها أنَّ المؤسسة سعت ومازالت لمدّ قطاع الأعمال المحلي بالكفاءات المميزة وبالتدريب التخصصي، ومن ضمنها مجال صيانة الطائرات، عادًّا إنشاء الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران نتاج إحدى مبادراتها وثمرة جهود مشتركة مع شركائنا من قطاعات الدولة والشركات الموظفة لهم وأهمها: القوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وشركة BAE Systems وشركة السلام للطائرات وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية وشركة فينيل العربية.

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وقال: تعيش بلادنا الغالية هذه الأيام فرصًا كبرى لدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، ويعدّ التدريب التقني والمهني أحد روافد التنمية لإسهامه في رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والمعارف اللازمة في شتى المجالات والتخصصات، وانطلاقًا من أهداف المؤسسة الاستراتيجية عملنا على تحديد احتياجات قطاع الأعمال الفعلية، وتوجيه الجهود بمختلف الموارد البشرية والمادية للتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات لعقد اتفاقيات وشراكات لتحقيق الهدف المنشود بالاستفادة من السواعد الوطنية في شتى التخصصات والمجالات، مع اهتمامنا وحرصنا على أن تكون جميع نواتج هذه البرامج مميزة وذات جودة عالية.

وهنأ الدكتور الفهيد- في ختام كلمته- الخريجين، وحثّهم على الجد والإخلاص للعمل من أجل رفعة البلد ونهضته، ولتكونوا أدوات بناء لمستقبلٍ زاهر ينتظر منكم الكثير، داعيًا الله عزَّ وجلَّ للخريجين بالتوفيق والنجاح .

بعد ذلك سلم أمير منطقة الرياض الشهادات للطلبة المتفوقين، وسُلمت الدروع التذكارية للأساتذة والمدربين.

وعبّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في تصريح عقب الحفل عن سعادته بتخريج الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدًا سموه أنَّ هذه الكلية تجسد فعلًا واقع هذه البلاد وتطورها.

وهنأ إدارة الكلية وأولياء أمور الخريجين، متطلعًا سموه أن يكون هذا التخرج عطاء جيدًا ومفيدًا للوطن وأبناء الوطن ، مؤكدًا أنَّ رؤية المملكة أسست منهجًا سليمًا وعلميًا واضحًا، وإن شاء الله نوفّق لتطبيق رؤية سمو ولي العهد.