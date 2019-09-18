السعودية اليوم / فريق بحثي من معهد الأبحاث وتقنيات التحليه بالجبيل يزور جازان



جازان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

زار فريق بحثي متخصص من معهد الأبحاث وتقنيات التحليه بالجبيل برئاسة مدير عام المعهد الدكتور أحمد بن صالح العمودي، منطقة جازان، وذلك للإطلاع على مركز الأبحاث الزراعيه، ومركز التدريب الزراعي بجازان الزراعية لأشجار المانجو وأفضل الطرق الزراعية لها، ونظام الري، والاحتياجات المائية ومدى تحملها للملوحة، حيث يقوم المعهد حالياً بدراسة هذا المجال.

وتم خلال الزيارة التي استمرت ليومين، إعطاء الفريق الزائر فكرة شاملة عن زراعة المانجو والنجاح الكبير في انتاج العديد من الأصناف العالمية ذات المواصفات الجيدة، وتم الخروج ببعض التوصيات التي تعزز التعاون بين المعهد ووزارة البيئة والمياه والزراعة .

واطلع الفريق البحثي على حقول ومشاتل المركز، ومختبرات التربه والمياه، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال بين الفريق البحثي والمختصين في فرع الوزارة ومركز الأبحاث الزراعية ومركز التدريب الزراعي بالمنطقة .

وضم الوفد الزائر خبير المياه الدكتور نيكولاي فيتشكوف، وخبير المياه الدكتور إيم سوينجوون، والخبيرة الزراعية الدكتورة نوريس، بالإضافة إلى مدير محطات تحلية ينبع أحمد السناني .

// انتهى //

10:35ت م

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