السعودية اليوم / "حياتك أمانة"..حملة توعوية بالسلامة المرورية لطلاب جامعة الحدود الشمالية



عرعر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظم نادي السلامة المرورية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية أمس، حملة توعوية لطلبة الجامعة بعنوان "حياتك أمانة " تم من خلالها توزيع عدة بطاقات عن أضرار الحوادث المرورية ومنها استخدام الهاتف النقال ونحوها ,بالإضافة إلى رسائل تنبيهية .

وأوضحت العمادة أن ذلك يأتي ضمن خطط وفعاليات الأندية الطلابية بالجامعة ومن منطلق الحرص على الطلاب .

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10:31ت م

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